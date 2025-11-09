Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında heyecan devam ediyor. Kocaelispor, evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’ı 3-0 devirerek güven tazeleyen sarı-kırmızılılar, bu ritmi lige de taşımakta kararlı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, milli ara öncesinde hata yapmak istemiyor. Kocaelispor ile Galatasaray arasındaki müsabakayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de 12. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligde lider konumda bulunan Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geliyor. Çekişmeli mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Tarkan, Linetty, Agyei, Tayfur, Serdar.

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Barış, Icardi, Osimhen.

KOCAELİSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki Kocaelispor-Galatasaray maçı 9 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başladı.

KOCAELİSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaeli Stadyumu'ndaki Kocaelispor-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

HEDEF 3 PUAN

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, milli araya 3 puanla girmenin hesaplarını yapıyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde son olarak Ajax'ı deplasmanda 3-0 mağlup eden Cimbom, başarılı performansını yeşil-siyahlılar karşısında da sürdürmeyi amaçlıyor. Selçuk İnan yönetiminde güçlü rakibine karşı puan ya da puanlar almayı hedefleyen Kocaelispor ise 11 puanla 14. sırada yer alıyor.

VICTOR OSIMHEN GOL VE ASİSTLERİ

Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Ajax deplasmanında 3 gol atarak takımının galibiyetinde önemli bir rol oynayan Victor Osimhen istatistikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Süper Lig'de de gollerine devam eden Nijeryalı yıldız futbolcunun Kocaelispor maçında nasıl performans göstereceği futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. İşte, Victor Osimhen'in istatistikleri...

İKİ TAKIM ARASINDA 44. RANDEVU

Kocaelispor ile Galatasaray 44. kez karşı karşıya geldi. Geride kalan 43 mücadelede sarı-kırmızılılar 27 galibiyet elde ederken Kocaeli ise 7 kez üstünlük kuran taraf oldu. İki takım arasındaki 9 karşılaşmada ise takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

16 YIL SONRA

Galatasaray ile Kocaelispor Süper Lig'de tam 16 yıl sonra birbirlerine rakip oldu. Körfez ekibinin küme düşmesinin ardından kupada bile karşı karşıya gelemeyen iki takımın son mücadelesi 2009 yılında oynandı. İstanbul'daki karşılaşmayı kazanan taraf 5-2'lik skorla Kocaelispor olmuştu.

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Milli ara öncesi son maçına çıkan Galatasaray'ın kadrosunda önemli eksikler yer alıyor. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kazımcan Karataş ve sakatlıkları bulunan Yunus Akgün ile İlkay Gündoğan, kadroda yer almadı. Galatasaray'ın Kocaelispor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina

TORREIRA CEZA SINIRINDA

Sarı-kırmızılı takımın orta alandaki yıldızı Lucas Torreira, sarı kart sınırında bulunuyor. Kocaelispor mücadelesinde sahaya ilk 11'de çıkan Uruguaylı oyuncu, sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve Gençlerbirliği mücadelesinde forma giyemeyecek.

SÜPER LİG'DE TAYFUR BİNGÖL RÜZGARI

Kocaelispor'da takımın gol yükünü Bruno Petkovic ve Tayfur Bingöl çekiyor. Petkovic, 2'si penaltıdan 4 gol atarken, Tayfur Bingöl de 4 defa gol sevinci yaşadı. Takımda ayrıca Habip Ali Keita ile Serdar Dursun'un da 1'er golü bulunuyor.

YENİLERE KARŞI ÜSTÜNLÜK

Süper Lig'e yeni yükselen takımlara karşı Galatasaray'ın büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılılar ligin yeni takımlarına karşı çıktığı son 10 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı. Bu seri Galatasaray tarihinin de en uzun serisi olarak dikkat çekiyor. Cimbom bugün de kazanırsa lige o sezon yükselen takımlara karşı alınan galibiyetler 11'e yükselecek.

KOCAELİSPOR-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Kocaelispor-Galatasaray maçı hakemi Çağdaş Altay oldu. Altay'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Bilal Gölen yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Yiğit Arslan üstlendi.

