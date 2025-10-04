A Milli Kadın Voleybol Takımımızın, 21 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihlerinde 24 takımın katılımıyla Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç'in ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonasındaki rakipleri belli oldu.

İtalya'nın Bari kentinde gerçekleşen kura çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi de katıldı. A Milli Kadın Voleybol Takımımızın sporcusu Dilay Özdemir ise kura çekimini gerçekleştiren isimlerden biri olarak yer aldı.

Filenin Sultanları grup aşamasında A Grubu'nda yer alacak ve Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile mücadele edecek.

Türkiye, 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'na üçüncü kez ev sahipliği yapacak. Türkiye daha önce 2003 ve 2019 yıllarında organizasyona ev sahipliği yapmıştı. A Milli Kadın Voleybol Takımımız, bu dev organizasyona son şampiyon apoletiyle katılacak.

2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın Türkiye ayağında grup etabı, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları oynanacak. Tüm müsabakalar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.