24 Ağustos 2020, Pazartesi

RİZESPOR

Çaykur Rizespor Michalak'ı kiraladığını açıkladı!

Rizespor Michalak'ı kiraladığını açıkladı!
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 24.08.2020

Gelecek sezon iddialı bir takım kurmak isteyen , Anakragücü'ne veda eden 'ı kadrosuna kattı.

ekiplerinden , çalışmaları kapsamında geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak oynayan 'ı transfer etti. Çaykur 'ı 1 yıllığına satın alma opsiyonlu kiraladı.
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