31 Mart 2020, Salı
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Moroziuk da evde çalışıyor!
Çaykur Rizespor'un Ukraynalı oyuncusu Mykola Moroziuk da koronavirüs nedeniyle eve kapanan isimlerden... Neredeyse tüm vaktini evinde geçirmeye çalışan 32 yaşındaki sol bek, idmanlarını da aksatmıyor.
Çaykur Rizespor'un Ukraynalı oyuncusu Mykola Moroziuk da koronavirüs nedeniyle eve kapanan isimlerden... Neredeyse tüm vaktini evinde geçirmeye çalışan 32 yaşındaki sol bek, idmanlarını da aksatmıyor. Teknik direktör Ünal Karaman'ın programını uygulayan Moroziuk, ev işlerine de yardım etmeyi ihmal etmedi. Geçtiğimiz gün elektrik süpürgesini açan, tecrübeli isim görüntülerini paylaşmayı da unutmadı.
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