Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı öncesi Milot Rashica şoku!
Yayın Tarihi: 01.05.2026 19:50
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak.
Zorlu mücadele öncesi siyah beyazlılarda beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Kartal'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayacağı açıklanan Milot Rashica, ısınma esnasında sakatlandı.
Beşiktaş'ta, Rashica'nın yerine Olaitan ilk 11'e dahil oldu.