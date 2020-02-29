29 Şubat 2020, Cumartesi

RİZESPOR

Dostluk çağrısı

Dostluk çağrısı
RİZESPOR
Giriş Tarihi: 29.02.2020

Ligde 'a konuk olacak Ç.Rize'de Başkan Hasan , dostluk içinde bir Karadeniz derbisi geçmesi temennisinde bulundu. Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiği dönemde kulüplerin de sergileyecekleri davranışlarla örnek olmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Kartal, sporun sadece araç olduğuna dikkati çekti.

Ligde 'a konuk olacak Ç.Rize'de Başkan Hasan , dostluk içinde bir Karadeniz derbisi geçmesi temennisinde bulundu. Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiği dönemde kulüplerin de sergileyecekleri davranışlarla örnek olmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Kartal, sporun sadece araç olduğuna dikkati çekti.

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