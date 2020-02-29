Dostluk çağrısı

Ligde Trabzonspor'a konuk olacak Ç.Rize'de Başkan Hasan Kartal, dostluk içinde bir Karadeniz derbisi geçmesi temennisinde bulundu. Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiği dönemde kulüplerin de sergileyecekleri davranışlarla örnek olmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Kartal, sporun sadece araç olduğuna dikkati çekti.

Ligde Trabzonspor'a konuk olacak Ç.Rize'de Başkan Hasan Kartal, dostluk içinde bir Karadeniz derbisi geçmesi temennisinde bulundu. Türkiye'nin zorlu bir süreçten geçtiği dönemde kulüplerin de sergileyecekleri davranışlarla örnek olmaları gerektiğini vurgulayan Başkan Kartal, sporun sadece araç olduğuna dikkati çekti.

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