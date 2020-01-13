13 Ocak 2020, Pazartesi

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor El Kabir ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor'da ayrılık!
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 13.01.2020

ekiplerinden , ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 31 yaşındaki futbolcu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "'a hizmetlerinden dolayı 'e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümü için de başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Demir Grup Sivasspor maçında ayağı kırılan futbolcunun sözleşmesi dondurulmuştu.

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