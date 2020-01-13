13 Ocak 2020, Pazartesi
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Çaykur Rizespor El Kabir ile yollarını ayırdı
Giriş Tarihi: 13.01.2020
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, El Kabir ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 31 yaşındaki futbolcu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
Açıklamada, "Çaykur Rizespor'a hizmetlerinden dolayı El Kabir'e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümü için de başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
Demir Grup Sivasspor maçında ayağı kırılan futbolcunun sözleşmesi dondurulmuştu.
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