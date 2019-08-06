06 Ağustos 2019, Salı

ÇAYKUR RİZESPOR

Fernando Boldrin Çaykur Rizespor'a

Fernando Boldrin Çaykur Rizespor'a
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 06.08.2019

ekiplerinden , geçen sezon İstiklal Mobilya 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 'i bonservisiyle renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

, 'dan 'i kadrosuna katıyor. Geçen sezon Karadeniz temsilcisinde kiralık olarak forma giyen Brezilyalı oyuncuyu teknik direktör 'ın çok istediği ve transferindeki son pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı öğrenildi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun önümüzdeki günlerde Çaykur Rizespor'a imza atması bekleniyor.

Boldrin, geçen sezon Çaykur Rizespor formasıyla çıktığı 30 maçta 4 gol, 7 asistlik performans sergilemişti. Brezilyalı oyuncu, 2017'de Romanya ekibi 'ten 1.2 milyon Euro bonservis bedeliyle Kayserispor'a transfer olmuştu.



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