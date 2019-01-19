19 Ocak 2019, Cumartesi

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor, Mohamed Abarhoun’u kadrosuna kattı

Mohamed Abarhoun Rizesporda
ÇAYKUR RİZESPOR
Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 Giriş Tarihi: 19.01.2019

, Faslı stoper Mohamed Aberhoune ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Çaykur Rizesporumuz Portekiz Primeira Liga takımı Moreirense'de forma giyen Faslı defans oyuncusu Mohamed Aberhoune ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Mohamed Aberhoune'a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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