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Çaykur Rizespor, Mohamed Abarhoun’u kadrosuna kattı
Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 Giriş Tarihi: 19.01.2019
Çaykur Rizespor, Faslı stoper Mohamed Aberhoune ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Yeşil-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Çaykur Rizesporumuz Portekiz Primeira Liga takımı Moreirense'de forma giyen Faslı defans oyuncusu Mohamed Aberhoune ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Mohamed Aberhoune'a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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