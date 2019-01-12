12 Ocak 2019, Cumartesi

ÇAYKUR RİZESPOR

Çaykur Rizespor'dan çifte bomba!

Çaykur Rizespordan çifte bomba!
ÇAYKUR RİZESPOR
Giriş Tarihi: 12.01.2019

Atmaca, Nantes’tan ayrılan 31 yaşındaki forvet ile D.Kiev’den 30 yaşındaki Ukraynalı sağ kanadı sezon sonuna kadar kadrosuna kiralık kattı.

Ligde ilk yarıyı sonuncu sırada tamamlayan Ç.Rize, ikinci devrede yapacağı var olma savaşı için taarruzuna başladı. Yeşil-mavililer, D.Kiev'den kiraladığı 30 yaşındaki sağ kanat 'tan sonra bir bomba daha patlattı.

ekibi, daha önce 'de ve formaları giyen forvet Prejuce Niguimbe Nakoulma'yı transfer etti. 2014 yılında Mersin İY formasıyla başladığı Türkiye kariyerine, 2016-17'de Kayserispor'da devam eden ve burada yarım sezonda 13 maçta 2 gol, 1 asistle oynayan 31 yaşındaki tecrübeli yıldız, devre arasında Ligue 1 takımı Nantes'ın yolunu tuttu.

Fransa'da uyum sorunu yaşayan Nakoulma, geçen sezon oynadığı 18 karşılaşmada 3 kez ağları havalandırdı. Kulübünden ayrılan ve bonservisi elindeki Afrikalı futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Sağ ve sol açıkta da görev yapabilen başarılı oyuncu 52 kez görev aldığı Burkina Faso'da 3 gol attı. Öte yandan Atmaca'nın diğer transferi Mykola- Moroziuk'la yarım sezon kiralık olarak imzalar atıldı.

Rizespor'un Dynamo Kiev'den transferi Mykola Morozyuk, istikrarlı futboluyla dikkat çekiyor. Tecrübeli futbolcu, Ukrayna 'nda oynadığı 13 maçta 1 gol attı.

Türkiye kariyerinde Mersin İY ve Kayserispor formalarıyla 78 maça çıkan Prejuce Nakoulma ise 15 gol, 11 asiste imza attı. 'de 71 karşılaşmada forma giyen Burkina Fasolu yıldız, 14 gol, 9 asistle iz bırakan bir performans sergiledi.
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