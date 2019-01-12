Çaykur Rizespordan çifte bomba!

12 Ocak 2019, Cumartesi
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Karadeniz ekibi, daha önce Türkiye'de Mersin İY ve Kayserispor formaları giyen Burkina Fasolu forvet Prejuce Niguimbe Nakoulma'yı transfer etti. 2014 yılında Mersin İY formasıyla başladığı Türkiye kariyerine, 2016-17'de Kayserispor'da devam eden ve burada yarım sezonda 13 maçta 2 gol, 1 asistle oynayan 31 yaşındaki tecrübeli yıldız, devre arasında Fransa Ligue 1 takımı Nantes'ın yolunu tuttu.
Fransa'da uyum sorunu yaşayan Nakoulma, geçen sezon oynadığı 18 karşılaşmada 3 kez ağları havalandırdı. Kulübünden ayrılan ve bonservisi elindeki Afrikalı futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Sağ ve sol açıkta da görev yapabilen başarılı oyuncu 52 kez görev aldığı Burkina Faso'da 3 gol attı. Öte yandan Atmaca'nın diğer transferi Mykola- Moroziuk'la yarım sezon kiralık olarak imzalar atıldı.
Rizespor'un Dynamo Kiev'den transferi Mykola Morozyuk, istikrarlı futboluyla dikkat çekiyor. Tecrübeli futbolcu, Ukrayna Milli Takımı'nda oynadığı 13 maçta 1 gol attı.
Türkiye kariyerinde Mersin İY ve Kayserispor formalarıyla 78 maça çıkan Prejuce Nakoulma ise 15 gol, 11 asiste imza attı. Spor Toto Süper Lig'de 71 karşılaşmada forma giyen Burkina Fasolu yıldız, 14 gol, 9 asistle iz bırakan bir performans sergiledi.
Çaykur Rizespor'dan çifte bomba!
Giriş Tarihi: 12.01.2019
Atmaca, Nantes’tan ayrılan 31 yaşındaki Burkina Fasolu forvet ile D.Kiev’den 30 yaşındaki Ukraynalı sağ kanadı sezon sonuna kadar kadrosuna kiralık kattı.
Ligde ilk yarıyı sonuncu sırada tamamlayan Ç.Rize, ikinci devrede yapacağı var olma savaşı için transfer taarruzuna başladı. Yeşil-mavililer, D.Kiev'den kiraladığı 30 yaşındaki sağ kanat Mykola Moroziuk'tan sonra bir bomba daha patlattı.
Karadeniz ekibi, daha önce Türkiye'de Mersin İY ve Kayserispor formaları giyen Burkina Fasolu forvet Prejuce Niguimbe Nakoulma'yı transfer etti. 2014 yılında Mersin İY formasıyla başladığı Türkiye kariyerine, 2016-17'de Kayserispor'da devam eden ve burada yarım sezonda 13 maçta 2 gol, 1 asistle oynayan 31 yaşındaki tecrübeli yıldız, devre arasında Fransa Ligue 1 takımı Nantes'ın yolunu tuttu.
Fransa'da uyum sorunu yaşayan Nakoulma, geçen sezon oynadığı 18 karşılaşmada 3 kez ağları havalandırdı. Kulübünden ayrılan ve bonservisi elindeki Afrikalı futbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Sağ ve sol açıkta da görev yapabilen başarılı oyuncu 52 kez görev aldığı Burkina Faso'da 3 gol attı. Öte yandan Atmaca'nın diğer transferi Mykola- Moroziuk'la yarım sezon kiralık olarak imzalar atıldı.
Rizespor'un Dynamo Kiev'den transferi Mykola Morozyuk, istikrarlı futboluyla dikkat çekiyor. Tecrübeli futbolcu, Ukrayna Milli Takımı'nda oynadığı 13 maçta 1 gol attı.
Türkiye kariyerinde Mersin İY ve Kayserispor formalarıyla 78 maça çıkan Prejuce Nakoulma ise 15 gol, 11 asiste imza attı. Spor Toto Süper Lig'de 71 karşılaşmada forma giyen Burkina Fasolu yıldız, 14 gol, 9 asistle iz bırakan bir performans sergiledi.
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