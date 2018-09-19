Çaykur Rizespor, Okan Burukla anlaştı

Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevine Okan Buruk getirildi.

Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor'da teknik direktör arayışları sonuçlandı. Yeşil-mavili yönetim teknik direktör Okan Buruk ile anlaşma sağladı. Okan Buruk'un Rize'ye gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi.