    20 Eylül 2018, Perşembe

    ÇAYKUR RİZESPOR

    Çaykur Rizespor, Okan Buruk'la anlaştı

    Çaykur Rizespor, Okan Burukla anlaştı
    ÇAYKUR RİZESPOR
    Güncelleme Tarihi: 19.09.2018 Giriş Tarihi: 19.09.2018

    'da teknik direktörlük görevine getirildi.

    'de istediği sonuçları alamayan ve teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran 'da teknik direktör arayışları sonuçlandı. Yeşil-mavili yönetim teknik direktör ile anlaşma sağladı. Okan Buruk'un Rize'ye gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

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