Trendyol 1'inci Lig'de geçen hafta Boluspor'a deplasmanda yenilerek averajla liderliği Esenler Erokspor'a kaptıran Bodrum Futbol Kulübü 7 Kasım Cuma günü İstanbulspor önünde yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Rakibini mağlup ederek milli araya moralli ve lider olarak girmeyi hedefleyen yeşil-beyazlılarda teknik direktör Burhan Eşer, "Geçen hafta içinde kupada tur atlamamız önemliydi. Akabinde oynadığımız Boluspor maçı bizim açımızdan talihsiz geçen bir maç oldu. Erken bir kırmızı kart gördük ve hiç beklemediğimiz bir duran toptan gol yedik. Bazı şanslarımız oldu, 2 gol attık ofsayt ve el nedeniyle iptal oldu. İstediğimiz sonuçla dönemedik ama 10 kişi olmamıza rağmen mücadele gücümüz, oyunu tutma anlamında arayışımız bizim için sevindirici taraftı" dedi.

"Lig uzun maraton bu tarz kazalar olacak" diyen Burhan Eşer, "Önemli olan bunlardan ders çıkarmak, cuma günü İstanbulspor maçımız var. Düzen ve organizasyon olarak iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bolu maçının telafisi için İstanbul maçı bizim için önemli hale geldi. Taraftarımızın desteğiyle tekrardan yeni bir serinin başlangıcı için İstanbulspor maçını kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Bodrum FK'nın uzun süren sakatlıktan çıkan yıldız oyuncusu Gökdeniz Bayrakdar ise, "Tedavi sürecim iyi geçti, 2,5 aydır sakatlığım vardı. Biraz daha zamanımız var ama inşallah en kısa sürede hazır olup iyi giden takıma bende destek vermek istiyorum. İyi çalışıyoruz, takım iyi gidiyor. Milli arada takıma dönmeyi hedefliyorum. Ondan sonra güzel bir güçle aynı şekilde devam etmek istiyoruz" diye konuştu.