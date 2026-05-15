Beşiktaş, Roma forması giyen Pierluigi Gollini’yi geniş kaleci listesine dahil etti. İtalyan basını, Kartal’ın 31 yaşındaki eldiven için harekete geçtiğini öne sürdü. İşte flaş habere dair tüm detaylar...

Kalesini deneyimli bir isme emanet etmeyi planlayan Beşiktaş yönetiminin gündemine sürpriz bir isim daha girdi. Sözleşmesi haziranda bitecek Ersin Destanoğlu'na yeni anlaşma önermeyen siyah-beyazlıların Roma'da forma giyen kaleci Pierluigi Gollini için girişimlere başladığı iddia edildi. İtalyan basınında yer alan haberde; sözleşmesi 2027 yılında sona erecek 31 yaşındaki file bekçisinin Roma'dan ayrılarak Türkiye'de forma giymesinin mümkün göründüğü belirtildi.

MİLLİ TAKIMDA OYNADI

TRANSFERMARKT verilerine göre tecrübeli eldivenin güncel piyasa değeri 800 bin euro olarak gösteriliyor. Siyah-beyazlı kurmayların İtalya Milli Takımı'nın kalesini 1 kez koruyan Pierluigi Gollini'nin durumu ile ilgili menajerinden bilgi aldığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların geniş kaleci adayları listesinde yerlilerden Başakşehir'de forma giyen Muhammed Şengezer ve Manchester United'da kariyerini sürdüren Altay Bayındır da yer alıyor.

ROMA İLE İYİ İLİŞKİLER

Serie A'nın köklü kulübü ile iyi ilişkiler içinde olan siyah-beyazlı yönetim, ara transfer döneminde Roma'nın yedek kalecisi Devis Vazquez'i sezon sonuna kadar kiralamıştı. Teknik direktör Sergen Yalçın Kolombiyalı file bekçisine sadece tek maçta görev verdi. Devis Vazquez, Ersin Destanoğlu'nun kart cezalısı olduğu 31'inci haftadaki Karagümrük karşılaşmasında kaleyi korumuştu.

ELİT KULÜPLERDE OYNADI

Fiorentina'nın altyapısından yetişen deneyimli kaleci, Verona, Aston Villa, Atalanta, Tottenham, Napoli ve Genoa gibi elit kulüplerin formasını terletti. Roma, Gollini'yi 2025 kış transfer döneminde 800 bin euro bonservis karşılığında Atalanta'dan renklerine dahil etmişti. 31 yaşındaki eldiven bu sezon Başkent ekibinde sadece UEFA Avrupa Ligi'ndeki Panathinaikos maçında ilk 11'de oynamıştı.

REFLEKSLERİ GÜÇLÜ

İtalyan eldiven yakın mesafelerden atılan şutlarda hızlı reaksiyon verebiliyor. Geriden pasla oyun kurulumuna katkı sağlayabiliyor.

Yüksek toplarda zamanlaması genel olarak iyi. Lider karakterli kaleci profilinde olan Gollini, takım içinde güçlü iletişimi ile dikkat çekiyor. Dönem dönem yaptığı kritik penaltı kurtarışlarıyla alkış topladı.