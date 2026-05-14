Ali Yılmaz o kadar basit temaslara uydurma fauller çaldı, oyuncularla o kadar çok saha içinde muhabbet yaptı ki oyunu ve tempoyu kesen kendisi oldu. 52'de Nwakeme'nin aleyhine çaldığı faul sonrası oyuncular gülmeye başladılar. Oyunun gerildiği anlarda hakemin kapasitesini çözen oyuncular kararları kendileri vermeye birbirlerini itip kakmaya oyunu çirkinleştirmeye başladılar. 90'da Bouchouari ile Furkan mücadelesinde hakem sarı kartını çıkardı herkes önceden sarısı olan Bouchouari'ye gösterecek diye beklerken çünkü oyuncuyu işaret etti yerden kalkmasını bekledi. Oyuncular etrafını sardı mobing yaptılar, kart Furkan'a döndü! Hakemlik burada bitti. Demek ki kapasitesi bu kadarmış. Üzüldüm! Maçta 33 faul çaldı yarısı faul değil. Hakem için ne söylesem boş...