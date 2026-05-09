Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında bugün dev derbide Trabzonspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi karşılaşması saat 20.00'de başlayacak. Geçtiğimiz hafta ligi 4. sırada tamamlaması kesinleşen siyah beyazlılar, Sergen Yalçın yönetiminde bu sezon son kez taraftarı karşısında boy gösterecek. Kara Kartal, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'a elenip taraftarlarını kahretmiş ve yönetimle teknik direktör Sergen Yalçın'a büyük tepki gösterilmişti. Fotomaç'ın haberine göre, istifadan dönen Yalçın, Trabzonspor derbisini kazanarak taraftarlara bir nebze de olsa teselli vermek istiyor.

FIRTINA'YA 5 MAÇTIR YENİLMİYOR



Beşiktaş, Karadeniz deviyle Trendyol Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 5 maçta mağlup olmadı. Bu süreçte Trendyol Süper Lig'de 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 kez karşılaşan tarafların randevusunda Beşiktaş 3 kez kazanırken, 2 maç da berabere sonuçlandı. Son beş maçta Fırtına'ya karşı kaybetmeyen siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda rakip ağları 11 kez havalandırırken, 7 gole ise engel olamadı. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan müthiş karşılaşma gol düellosuna sahne olmuş ve 3-3'lük beraberlikle bitmişti.



5



Beşiktaş, 5 sezondur evinde oynadığı son iç saha mücadelesinde galip gelemedi. En son 2019-20'de Sergen Yalçın yönetiminde ağırladığı Fenerbahçe'yi, taraftarı önünde 2-0 yendi.



198



Beşiktaş 198, Trabzonspor 163 gol attı.



143



Beşiktaş ile Trabzonspor, tüm kulvarlarda 143. kez rakip olacak. Beşiktaş 57, Trabzonspor da 48 galibiyet aldı. 37 maç berabere bitti



KARTAL VE RASHİCA OYNAMAYACAK



Beşiktaş'ta Trabzonspor derbisinde iki oyuncu forma giyemeyecek. Siyah beyazlılarda sakatlıkları bulunan Kartal Kayra Yılmaz ve Milot Rashica, derbi maçında formasından uzak kalacak.



SALİH VE AGBADOU CEZA SINIRINDA



Kara Kartal'da Trabzonspor derbisi öncesinde iki oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Emmanuel Agbadou, Trabzonspor derbisinde sarı kart görmesi durumunda ligin son haftasında oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde cezalı olacak.



ERSİN KALESİNE DUVAR ÖRDÜ!



Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son iki maç olan Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK maçlarında kalesinde gol görmedi. Siyah beyazlılar, bu sezon 32 maçın 10'unda kalesini gole kapattı.



DERBİ HAZIRLIĞI TAMAM



Beşiktaş, bugün sahasında Trabzonspor ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 5'e 2 top kapmayla başlayıp duran top çalışmasıyla devam etti. İdman, yapılan taktiksel çalışmalarla tamamlandı.





SAHA OLAYLARINDAN PFDK'LIK



Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'la oynanan yarı final maçındaki ihlallerden dolayı PFDK'ye sevk edildi. Siyah beyazlılar, saha olayları nedeniyle disipline verildi.



YALÇIN'IN İSTİFASI CEBİNDE



Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Konyaspor'a elenen Beşiktaş'ta taraftarlar Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti. Yalçın bu çağrıya hak verirken, kalan son iki maçla sezonu bitirme kararı aldı. Taraftarlar, bugün Trabzonspor derbisinde de istifa tezahüratlarına devam ederse Sergen Yalçın'ın bu duruma kayıtsız kalamayacağı öğrenildi.

Trabzonspor derbisinde tribünlerin sesi; yönetimin de nihai kararında belirleyici olacak. Hatta Beşiktaş'ta görevine Almanya'da devam eden kadro planlamacısı Eduard Graf, sürpriz bir şekilde İstanbul'a geldi. Graf'ın cebinde birden fazla teknik direktör ismiyle beraber Başkan Serdal Adalı ile bir toplantı yaptığı bildirildi. "Gitsin ve kalsın" denilen oyuncularla ilgili raporu da Başkan Serdal Adalı'ya sunduğu belirtildi.



BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ



BEŞİKTAŞ: ERSİN, MURİLLO, AGBADOU, UDUOKHAİ, RIDVAN, NDİDİ, CERNY, ORKUN, OLAİTAN, TOURE, OH



TRABZONSPOR: ONANA, OZAN, SALİH, NWAİWU, LOVİK, OULAİ, BOUCHOUARİ, ZUBKOV, MUÇİ, NWAKAEME, ONUACHU