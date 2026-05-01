Yeni sezonda Emmanuel Agbadou'nun yanına 'lider' bir defans arayışında olan Beşiktaş, 29 yaşındaki Thilo Kehrer'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Siyah beyazlılar, ara transfer döneminde de gündeme gelen Alman oyuncu için yazın Monaco ile bir kez daha masaya oturma kararı aldı. İşte ayrıntılar...

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar, transfer için yoğun mesai harcıyor. Takviye yapılacak bölgelerin başında savunma geliyor. Disiplinsiz davranışları nedeniyle son 2 maçta kadroya alınmayan Tiago Djalo, yazın satış listesine konulacak. Eldeki diğer stoper Felix Uduokhai ile de yollar ayrılacak. Alman oyuncunun Bundesliga'dan talipleri bulunuyor. Agbadou'nun yanına 'lider' karakterli stoper arayan Kartal, Thilo Kehrer için yeniden hamle yapacak.



PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO



Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminde de gündeme gelen 29 yaşındaki stoper için yazın Monaco ile bir kez daha masaya oturma kararı aldı. Siyah-beyazlı takımın teknik patronu Sergen Yalçın şartların oluşması halinde Alman savunmacının transferine sıcak bakıyor. 2024 yazında 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Fransız temsilcisine transfer olan Kehrer'in kulübüyle olan mukavelesi Haziran 2028'de sona erecek. Tecrübeli oyuncunun piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.



12+3 MİLYON EURO'YA RET



Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş yönetimi kış transfer döneminde Alman savunmacı için Monaco'ya 12 milyon euro bonservis artı 3 milyon euro bonus içeren resmi teklif sunmuştu. Ancak Fransız temsilcisi bu teklifi yetersiz bulup geri çevirince transfer gerçekleşmemişti. Siyah-beyazlı yetkililer, Monaco yönetimi ile yaz transfer döneminde yeniden anlaşma zemini arayacak.



POCOGNOLI'NİN BANKOSU



Deneyimli savunmacı, Monaco Teknik Direktörü Pocognoli'nin ilk 11'de vazgeçemediği isimlerden. Bu sezon toplam 37 müsabakada görev yapan Alman oyuncu, skora katkıda bulunamadı. Pocognoli, Thilo Kehrer'e orijinal bölgesi stoperde görev veriyor.



JOKER SAVUNMACI



Thilo Kehrer çok yönlü oyuncu profilinde. Savunmanın yanı sıra sağ bek ve ön liberoda da görev yapabiliyor. Ligue 1 (PSG-Monaco), Bundesliga (Stuttgart-Schalke) ve Premier Lig (West Ham) gibi 3 büyük lig tecrübesi, kariyerine çok şeyler kattı. Sürati ve atletik özellikleri ile kontralarda ve geriye koşularda oldukça etkili. Oyun planına sadık ve pozisyon bilgisi yüksek.