Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında bu akşam Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Samsunspor'a deplasmanda 2-1 yenilen, Tüpraş Stadı'nda Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalan siyahbeyazlı ekip, rakibini mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçı öncesi moral depolamak istiyor. Ligde çıktığı 31 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgiyle 56 puan toplayan Beşiktaş, haftaya 4'üncü sırada girdi. Dolmabahçe'de ilk yarıda oynanan karşılaşma 2-2 berabere bitmişti.



ERSİN-MURILLO DÖNÜYOR



Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlılarda kaleci Ersin Destanoğlu ile sağ bek Amir Murillo, Gaziantep FK maçıyla formasına yeniden kavuşacak. Fatih Karagümrük karşısında sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyen iki oyuncu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde yeniden ilk 11'de yer alacak.



BEŞİKTAŞ 5-4 ÖNDE



İki takım Süper Lig'de 14'üncü kez karşılaşacak. Geride kalan 13 maçta Beşiktaş 5 galibiyet alırken, 4 müsabaka berabere sonuçlandı. Gaziantep temsilcisi 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 19 kez fileleri havalandırırken, kırmızı-siyahlılar 15 golle rakibine karşılık verdi.



RIDVAN VE KARTAL YOK



Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle sezonu kapayan Kartal Kayra Yılmaz'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Rıdvan Yılmaz forma giyemeyecek. Öte yandan iki oyuncu ceza sınırında yer alıyor. Agbadou ve Salih Uçan sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Trabzonspor derbisinde cezalı duruma düşecek.



ROTASYON KARARI



Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 5 Mayıs Salı günü Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Konyaspor maçını düşünerek Gaziantep FK karşısında kadroda rotasyona gidecek. Rıdvan'ın yerine Yasin'in forma giymesi bekleniyor. Cengiz, Salih ve Jota Silva gibi isimlerin bu karşılaşmada ilk 11'de olacağı öğrenildi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Gaziantep FK: ZAFER, SORESCU, ARDA, ABENA, RODRIGUES, GIDADO, KOZLOWSKI, CAMARA, MAXIM, LUNGOYI, BAYO

Beşiktaş: ERSİN, MURILLO, AGBADOU, UDUOKHAI, YASİN, ASLLANI, ORKUN, SALİH, CENGİZ, JOTA SILVA, OH