Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı canlı
Trendyol Süper Lig'de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının canlı takibini ASPOR.com.tr'den yapabilirsiniz.
NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasındaki mücadele 15 Mart 2026 Pazar (bugün) saat 20.00'de başlayacak.
NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.
İŞTE 11'LER:
Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru, Koita, Tongya, Göktan, Metehan, Niang
Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh
BEŞİKTAŞ'IN FORMU
Ankara deplasmanındaki son iki maçını kazanan siyah-beyazlılar, bugün galip gelirse 2005-2008 yılları arasındaki 4 maçlık galibiyet serisinden bu yana en uzun serisini (3+ maç) başlatmış olacak.
DEPLASMAN VE İÇ SAHA PERFORMANSLARI
Süper Lig'e o sezon yükselen takımların sahasında oynadığı son üç maçı gol yemeden kazanan Kartal, bugün de kalesini kapatarak kazanırsa 2003 yılından bu yana bir ilki başaracak. Natura Dünyası Gençlerbirliği, evinde ağırladığı son üç İstanbul takımını mağlup etmeyi başardı. Bugün de kazanırlarsa, 1966 yılından bu yana ilk kez İstanbullu rakiplerine karşı üst üste 4 iç saha galibiyeti alacaklar.