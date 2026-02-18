Haberler Galatasaray Haberleri Ahmet Çakar Galatasaray - Juventus maçını yorumladı!

Ahmet Çakar Galatasaray - Juventus maçını yorumladı! UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, evinde Juventus'u 5-2 mağlup ederek rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da sarı kırmızılıların tarihi zaferini çarpıcı sözlerle değerlendirdi.







"G.SARAY'IN GENETİĞİ ÇOK TUHAF" "Galatasaray, tarihinin yine en önemli gecelerinden birini yaşadı. Tamam, Juventus eski Juventus değil, sıradan bir İtalyan takımı olmuş ama buna rağmen G.Saray özellikle ikinci yarıdaki olağanüstü performansıyla yüzde 90 oranında turu geçti."

"Aslında G.Saray, ilk yarıda da önemli pozisyonlar buldu. Sara'nın golüyle öne geçti ama ardından art arda yapılan hatalarla Juventus, devreyi 2-1 önde kapadı."