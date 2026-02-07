Ara transfer döneminde orta saha takviyesi planlayan Manchester United, Beşiktaş'ın Nijeryalı ön liberosu Wilfred Ndidi'yi gündemine aldı. Fotomaç'ın haberine göre, İngiliz devinin 29 yaşındaki futbolcuyu transfer etmeyi değerlendirdiği ancak süreç içerisinde herhangi bir resmi girişimde bulunmadığı ortaya çıktı. Öte yandan gelişmelerden haberdar olan Beşiktaş yönetimi, deneyimli orta saha oyuncusunun takımda kalması yönünde adım attı.

Siyah-beyazlı kulübün, futbolcuyla yapılan görüşmelerde mevcut planlamayı aktardığı ve Ndidi'yi kadroda tutmayı başardığı öğrenildi. Beşiktaş, ara transfer döneminde oyuncunun takımda kalmasını sağlayarak kadro istikrarını korudu.