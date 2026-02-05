Ziraat Türkiye Kupası 3. maçında Beşiktaş deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar bu maçtan da galip gelerek çeyrek final yolunda avantaj yakalamayı hedefliyor. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri... (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3'üncü hafta maçında bugün Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Hakem Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği karşılaşma A Spor'dan naklen ekranlara gelecek. Kupada Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 2-1 ve Tüpraş Stadı'nda Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, müsabakadan galibiyetle ayrılıp 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş kendi sahasında 3-1 kazanmıştı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Kocaelispor: GÖKHAN, AHMET, BALOGH, DIJKSTEEL, MUHARREM, KEITA, SHOW, LINETTY, CAN, RIVAS PETKOVIC

Beşiktaş: ERSİN, GÖKHAN, DJALO, EMİRHAN, RIDVAN, SALİH, ORKUN, CERNY, CENGİZ, BILAL, MUSTAFA