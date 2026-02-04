Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. KRC Genk kulübüne toplam transfer bedeli olarak 14.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş yeni transferini açıkladı! İşte bonservis bedeli
Beşiktaş, Belçika ekibi Genk'ten kadrosuna kattığı Güney Koreli Hyeon-Gyu Oh'u resmen açıkladı. İşte bonservis bedeli... (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 04.02.2026 - 23:38 Güncelleme Tarihi: 04.02.2026 - 23:45