Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında bugün TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Ligde 19 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 33 puanla 5'inci sırada yer alıyor. Ligde oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşayan Konya temsilcisi ise 19 puanda. Kartal, son 10 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi. Süper Lig'de 3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 8, kupada da 2 maça çıkan siyah-beyazlı takım, bu süreçte sahadan yenik ayrılmadı.

SON 5 MAÇTA 1 GOL YEDİ

Kartal, ligde Konya ile oynadığı son 5 lig karşılaşmasında yalnızca 1 gol yedi. Ligde oynanan son 5 maçın 4'ünü 2-0'lık skorlarla kazanan siyah-beyazlılar, 1 kez 1-0 kaybetti. Bu periyotta 8 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde ise 1 gol gördü.

SON YENİLGİ 2015 YILINDA

Siyah-beyazlı takım, ligde Konya'ya karşı sahasında oynadığı son 10 maçta mağlup olmadı. Mayıs 2015'te Ankara'da oynanan karşılaşmada 1-0'lık yenilgiden sonra 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bu süreçte 26 gol atıp, 7 tane yedi.

BEŞİKTAŞ 49-28 ÖNDE

İki takım Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya gelecek. 49 maçta siyah-beyazlılar 28, Konya temsilcisi ise 7 galibiyet aldı. Taraflar 14 karşılaşmada birbirlerine üstünlük kuramadı. Beşiktaş bu periyotta 94 gol atarken, Konyaspor 44 gol kaydetti.

TAKIM BU KEZ TAM KADRO

Konyaspor müsabakası öncesinde Kartal'da eksik oyuncu bulunmuyor. Sakatlığını atlatarak antrenmanlara başlayan Ndidi'nin kadroda yer alması bekleniyor. Sarı kart cezasını tamamlayan Uduokhai de şans verilmesi halinde forma giyebilecek.

SAHASINDA DA ÜSTÜN

Kartal, Dolmabahçe'de Konyaspor ile yaptığı 24 lig maçında 18 galibiyet aldı. Bu maçların 4'ü berabere sonuçlanırken, 2'sini ise Konyaspor kazandı. Ev sahibi olduğu maçlarda filelere 57 gol atan siyahbeyazlılar, kalesinde ise 16 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'TAN TARİHİ GALİBİYET

Siyah-beyazlılar, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden birini Konyaspor karşısında elde etti. Beşiktaş, 1992- 93 sezonunda İstanbul'daki müsabakada Konya temsilcisini 7-0'lık sonuçla geçmeyi başardı.

YASİN ÖZCAN ŞANS BEKLİYOR

Beşiktaş'ta yeni transfer Yasin Özcan, şans verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek. Aston Villa'dan kadroya katılan genç savunma oyuncusu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi durumunda Beşiktaşlı taraftarların önünde boy gösterecek.

3 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu ceza sınırında yer alıyor. Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve El Bilal Toure, Konyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Alanyaspor ile oynanacak maçta cezalı olacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Rıdvan, Djalo, Emirhan, Rashica, Orkun, Kartal, Cerny, Toure, Jota Silva

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Nagalo, Adil, Arif, Bjorlo, Jevtovic, Deniz, Olaigbe, Berkan, Kramer