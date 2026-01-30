Trendyol Süper Lig 20. hafta maçında Trabzonspor, Hesap.com Antalyaspor deplasmanına konuk oldu. Bordo-mavililer rakibi ile 1-1 berabere kaldı. İşte maçın detayları...

Trendyol Süper Lig'de heyecan, 20. haftasında Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor maçı ile devam etti. Corendon Airlines Park'ta oynanan karşılaşmada ilk yarının son anlarında ev sahibi takımda Sander van de Streek, dakika 43'te bordo-mavililerin Oulai ile yaptığı hatayı cezalandırarak takımını devre arasına 1-0 önde götürdü.

ONUACHU BİR ATTI BİR KAÇIRDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında takımların temposu artarken yaşanan pozisyonlar dikkat çekti. Trabzonspor'un ikinci yarıda kazandığı iki penaltı vuruşunda da topun başına geçen Onuachu, ilk penaltısı ile maça denge getirirken (dk. 53) ikinci penaltısında ağları sarsamadı (dk. 81) ve karşılaşma 1-1'lik eşitlik ile sona erdi.

Hesap.com Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, ilk penaltı kararına itirazları sonucu üst üste iki sarı kart gördü ve mücadelenin kalan bölümünü tribünden takip etti.

Bu karşılaşmayla birlikte maç fazlası ile ikinci sıraya yerleşme fırsatını tepen Trabzonspor, 42 puana yükseldi ve 3. sırada zirve takibini sürdürdü. Hesap.com Antalyaspor ise 20 puana yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, "Karadeniz derbisinde" Samsunspor deplasmanına konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada Safuri'nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Van de Streek'in kafa vuruşundakaleci Onana iki hamlede topu kontrol etti.



29. dakikada sağ kanattan Zubkov'un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Nwaiwu'nun kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.



43. dakikada Oulai'nin hatasında topu kapan Van de Streek, ceza sahasına girerek yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

51. dakikada Trabzonspor, Hüseyin'in ceza sahasında Onuachu'ya yaptığı müdahale sonrası penaltı kazandı.



53. dakikada beyaz noktanın başına geçen Onuachu'nun vuruşunda top ağlara gitti. 1-1



54. dakikada penaltı pozisyonuna itiraz eden Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu önce sarı kart, ardından itirazının devam etmesi üzerine kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.



62. dakikada Muçi'nin sağdan yaptığı ortada Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Julian topu kornere çeldi.



81. dakikada VAR incelemesi sonrası Hüseyin Türkmen'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle Trabzonspor penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Onuachu'nun vuruşunda kaleci Julian gole izin vermedi.



90+2. dakikada Ouali'nin kullandığı serbest atışta Batagov'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.