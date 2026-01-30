Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hesap.com Antalyaspor deplasmanına konuk olan Trabzonspor, mücadelenin 51. ve 80. dakikalarında 2 kez penaltı kazandı. İşte o anlar...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında heyecan Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor mücadelesi ile başladı. Mücadelede dakikalar 51'i gösterdiğinde ev sahibi takımdan Hüseyin Türkmen'in müdahalesi sonrası Onuachu, rakip ceza sahası içinde yerde kaldı. Bu pozisyonun ardından maçın hakemi Oğuzhan Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Fırtına, Onuachu'nun gole çevirdiği penaltı vuruşu ile skora 1-1'lik denge getirdi.

Trabzonspor, mücadelenin 80. dakikasında bir kez daha penaltı kazandı. Bordo-mavililerin kullandığı duran topta Antalyasporlu Hüseyin Türkmen'in ceza sahası içerisinde topa elle müdahalede bulunduğunun VAR incelemesi sonrası tespit edilmesinin ardından hakem Oğuzhan Çakır, beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Onuachu, bu kez kaçırdı. Nijeryalı futbolcu, Trendyol Süper Lig kariyerinde ilk kez penaltı kaçırmış oldu.

İŞTE O POZİSYONLAR

