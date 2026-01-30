Karadeniz temsilcisi, Kocaeli'nde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın aracına gerçekleştirilen saldırının ardından son olarak Hesap.com Antalyaspor maçı için şehre gelen takım otobüslerine yönelik taşlı bir saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Bordo-mavili kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor deplasmanının dönüş yolunda Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın aracına yönelik gerçekleştirilen eylemin ardından, bu kez de Hesapcom Antalyaspor karşılaşması için stadyuma hareket eden takım otobüsümüze taşlı saldırı gerçekleşmiştir. Arka arkaya yaşanan bu menfur olaylar kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır. Kulübümüze yönelik gerçekleştirilen bu aşağılık saldırıları en güçlü şekilde kınıyor; faillerin bir an önce tespit edilerek gerekli cezaları almalarını bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; Trabzonspor takım otobüsüne yapılan saldırının ardından başlatılan çalışmalar sonucu 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.