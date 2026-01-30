Sidiki Cherif transferinde mutlu son! Sözleşme detayları belli oldu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde şu ana kadar Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok'u renklerine bağlayan Fenerbahçe, 4. transferini açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Angers forması giyen Sidiki Cherif'in transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Gine asıllı Fransız futbolcu için yapılacak sözleşmenin detaylarını açıkladı. (FB spor haberi)
Yayın Tarihi: 31.01.2026 - 00:09