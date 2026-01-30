Sidiki Cherif transferinde mutlu son! Sözleşme detayları belli oldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ara transfer döneminde şu ana kadar Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok'u renklerine bağlayan Fenerbahçe, 4. transferini açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Angers forması giyen Sidiki Cherif'in transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Gine asıllı Fransız futbolcu için yapılacak sözleşmenin detaylarını açıkladı. (FB spor haberi)