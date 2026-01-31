Beşiktaş, uzun zamandır transfer etmeye çalıştığı Nuno Tavares için yeni bir hamle yapıyor. Siyah-beyazlılar, Beşiktaş, Lazio forması giyen 26 yaşındaki sol bek için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor. Fotomaç'ın Gazeteci Nicolo Schira'nın haberinden yaptığı derlemeye göre Beşiktaş'ın planladığı anlaşmada satın alma opsiyonu zorunlu olmayacak. Ancak belirli şartların sağlanması halinde bu maddenin zorunlu hale gelmesi öngörülüyor. 1.83 boyundaki savunmacının bonservisinin alınması durumunda oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Beşiktaş cephesinde, Tavares'in hem fizik gücü hem de hücuma katkısıyla sol kanattaki önemli bir ihtiyacı karşılayacağı düşünülüyor. Serie A ekibi ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Tavares'in değeri 15 milyon euro.