Fenerbahçe'den golcü transferinde sürpriz hamle! Görüşmeler sürüyor
Fenerbahçe, ara transferde santrfor mevkisine bir hamle yapmak isterken son olarak gündemine yeni bir ismi daha aldığı öğrenildi. İşte o isim ve detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Yayın Tarihi: 30.01.2026 - 18:57
Fenerbahçe'de ara transferde önemli gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertliler, transfer döneminde geçen süreçte Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi kadrosuna kattığını açıklamıştı.
Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Rodrigo Becao, İrfan Can Eğribayat ise takımdan ayrılan isimler oldu.