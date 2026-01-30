Beşiktaş'ta önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Siyah-beyazlı ekip Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve İstanbul'a getirdiği Kristjan Asllani'nin transferini TFF'ye bildirdi.

Asllani, öğlen saatlerinde Beşiktaş'a gelirken sağlık kontrollerinden geçmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ RESMEN AÇIKLADI!

Beşiktaş Kristjan Asllani'yi kadrosuna kattığını resmi web sitesinden de duyurdu. Siyah-beyazlıların yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kristjan Asllani'nin 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Inter ile anlaşmaya varılmıştır. Anlaşma doğrultusunda kulübümüzün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Kristjan Asllani'ye şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.