Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında evinde Tümosan Konyaspor'u konuk edecek. Mücadele öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak.

Karşılaşma öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş - Tümosan Konyaspor mücadelesinin VAR'ı Davut Dakul Çelik oldu. AVAR'da ise Mustafa Savranlar yer alacak.

BATUHAN KOLAK DÜDÜK ÇALACAK



Beşiktaş ile Tümosan Konyaspor arasında oynanacak maçı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ve Suat Güz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Muhammet Ali Metoğlu olacak.