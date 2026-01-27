Nuno Tavares transferinin iptal olmasının ardından Sergen Yalçın'ın talebi üzerine sol bek arayışlarına devam eden Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiralık olarak Roma forması giyen ve kiralık sözleşmesi feshedilmesi gündemde olan Kostas Tsimikas için teklif yaptığı ortaya çıktı.



İngiliz gazeteci Ben Jacobs'ın haberine göre, Beşiktaş, Roma'daki kiralık sözleşmesini feshederek Liverpool'a dönmeye hazırlanan Yunan sol bek Kostas Tsimikas için kiralama teklifinde bulundu. Tsimikas bu aşamada Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakmıyor ve Roma'daki kiralık sözleşmesini feshettikten sonra Liverpool'a dönmek istiyor.

