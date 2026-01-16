Beşiktaş'ta açıklamalarda bulunan Serdal Adalı, siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde hedeflediği isimler ve kulübün uzun vadede izleyeceği mali stratejiler gibi merak edilen konulara değindi. İşte o ifadeler...

Beşiktaş'ta Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün sponsorluk anlaşması kapsamında düzenlediği törende açıklamalarda bulundu. İşte Adalı'nın açıklamalarından dikkat çeken konu başlıkları...

"ÖNÜMÜZDEKİ BİR HAFTA İÇİNDE..."

"Kış sezonunda transfer yapmak gerçekten zor. Biz boşta kalan, bize teklif edilen oyunculardan çok, bizim istediğimiz futbolcular üzerine yoğunlaşmış vaziyetteyiz. Bizden oynayan futbolcumuz istendiğinde nasıl ki çok kolay cevap vermiyorsak, karşı taraftan da o cevabı almak süre alıyor. Teknik ekibimiz transfer konusunda sıkı bir çalışma içerisinde. Tahmin ediyorum, önümüzdeki bir hafta içinde üstünde çalıştığımız futbolcularla ilgili bir sonuç alırız."

"ENKAZ EDEBİYATI YAPMAKTAN UZAK KALMAYA ÇALIŞIYORUM"

"Transferlerin gecikmesinde mali sebepler yok. 1 yıldır maalesef ne kurumsal ne de futbol takımının işleyişi olarak düzgün bir yapı bulamadık. Bir sene içinde kurumsal yapıyı tekrar düzeltmek ve takımı tekrar ayağa kaldırmak kolay değil. Camianın zaten morali yerlerde. Bunların da üzerine olup biten 'enkaz edebiyatı' yapmaktan da mümkün olduğu kadar uzak kalmaya çalışıyorum. Düzeleceğiz. Camianın içi rahat olsun. Tünelin sonundaki ışığı gördük."

JÖRGENSEN'DE SON DURUM NE?

"Jörgensen gelmek istiyor, oradaki sıkıntı kulübünün kiralama limitinin dolu olması, ilk önce o limiti açmaları lazım, bunu bekliyoruz. Bu birazcık zaman alacak. Belki de en son gelebilecek transferlerden biri."

"TAVARES'TE SIKINTI YOK"

"Nuno Tavares transferinde oyuncuyla ilgili bir sıkıntı yok. Takımıyla görüşmeler sürüyor. Bugün de bitebilir, bir hafta içinde de bitebilir. Transfer bu... Bitmeyebilir ama alternatiflerimiz hazır."

"AGBADOU İÇİN CEVAP BEKLİYORUZ"

"Agbadou için kulübüne teklif verdik, bekliyoruz. Futbolcu ile bir sıkıntı yok. Kulübü evet dediği gün transfer biter."

SERGAN YALÇIN'IN İSTEDİĞİ TAKVİYELER

"Teknik ekibimizin savunma bölgesine istekleri var. Paulista ve Jurasek gitti, böyle bir ihtiyaç doğdu ki oyuncular gitmeden de istekleri o yöndeydi. Hocanın forvet alalım gibi bir isteği yok, sol kanat, stoper ve emin olduğumuz bir 6 numara bakıyoruz."

"3 TRANSFER YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

"30'a yakın futbolcu gitti takımdan, iyi de oynuyoruz, azaldıkça performansları yükseliyor. Kış transfer sezonunda son günlerde bir fırsat transferi doğmazsa 3 transfer yapmayı düşünüyoruz."

"KOYARIZ SANDIĞI SEÇİM YAPARIZ"

"Beşiktaş'ta ne zaman bir şeyler düzelmeye başlasa sosyal medyada seçime gidiliyor, yönetim değiştiriliyor. İlk önce tüzüğü değiştireceğiz ve bu faizli borçları ödeyeceğiz. Beşiktaş'ın faizi kalmayacak, ondan sonra isteyen varsa koyarız sandığı seçim yaparız."

"BIRAKTIKLARINI TEMİZLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

"Geçmiş yönetimler gibi ikiye üçe bölünmüş olduğumuz haberini pompalamaya çalıştılar, hep beraber çalışıyoruz, bir aile ortamı var. Beşiktaş camiası sosyal medyayla bir kez başkan seçti, bıraktıklarını temizlemeye çalışıyoruz."