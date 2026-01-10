Birçok bölgeye takviye planlayan Beşiktaş, orta sahasına kendisini kanıtlamış yıldız bir ismi getirmek adına İtalya'ya üs kurdu. Siyah-beyazlılar, İtalyan devi Milan'dan Ruben Loftus-Cheek'i gündemine aldı. Milano temsilcisi, sözleşmesi 2027'de bitecek olan 29 yaşındaki İngiliz maestrosu için 10 milyon euro bonservis bedeli istiyor. Fotomaç'ın haberine göre, Rafa Silva'nın durumun göz önünde bulundurarak, bu bölgeye mutlaka transfer yapacak olan Kara Kartal, Milanlı yöneticilerle kıran kırana bir pazarlık yapıyor.



10 NUMARADA DA OYNUYOR



Ruben Loftus Cheek, 2023'te altyapısından yetiştiği Chelsea'den 19 milyon euro'ya Milan'a transfer oldu. Deneyimli orta sahayla İtalya'dan Lazio da ilgileniyor. Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri, daha önce İngiliz devi Chelsea'de birlikte çalıştığı Ruben-Loftus-Cheek'i yeniden kadrosunda görmek istiyor. 10 numara pozisyonunda da oynayabilen İngiliz yıldız, Milan'da bu sezon 20 karşılaşmada süre bulurken, 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Cheek, 11 kez de İngiltere Milli Takımı'nda boy gösterdi.