Beşiktaş'a kaleci transferinde müjdeli bir haber geldi. Chelsea, Strasbourg forması giyen Paez’i geri çağırıp Ipswich’e kiralamayı düşünüyor. Bu durumda Filip Jörgensen siyah beyazlılara kiralık olarak gelebilecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Kartal'ın kale için 1 numaralı tercihi Filip Jörgensen ile ilgili olumlu gelişme yaşandı. İngiltere dışına 6 oyuncu kiralayabilen Maviler'in bu kontenjanın dolu olmasından dolayı Beşiktaş'ın ilgilendiği Jörgensen'i sadece bonservisiyle gönderme düşüncesi vardı. Ancak Chelsea'nin sezon başında Strasbourg'a kiraladığı Kendry Paez'i geri çağırıp İpswich Town'a kiralamayı düşündüğü öğrenildi. Paez kiralandığı takdirde Maviler, yurt dışına bir kiralık oyuncu daha yollayabilecek. Fotomaç'ın haberine göre; bu durumda Premier Lig devi, Danimarkalı eldiveni Beşiktaş'a kiralık olarak gönderebilecek.



'COME TO BEŞİKTAŞ'



Beşiktaşlı taraftarlar, Danimarkalı kalecinin siyah-beyazlı formayı giymesi için sosyal medyada organize oldu. Siyah-beyazlı futbolseverler, Filip Jörgensen'e İnstagram üzerinden 'Come to Beşiktaş' (Beşiktaş'a gel) mesajını gönderiyor. 23 yaşındaki file bekçisi düzenli olarak forma şansı bulabileceği için siyah-beyazlı kulübe gelmeyi çok istiyor.