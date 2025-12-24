Özledik böyle güzel davranışları. Sakın, "bu bir kupa maçı o nedenle gerginlik olmadı demesin" kimse, bu gözler, bu iki takımın yarıda kalan kupa maçlarını da gördü... O nedenle tüm centilmenleri tebrik ediyorum. Abraham'ın yaptığı penaltıydı ve çok gereksizdi, Orkun'un penaltı beklediği pozisyon temiz. Hakemin bazı faulleri kaçırması dışında en büyük hatası sadece üç dakika ekstra zaman oynatmasıydı. Geçtim iki kez sakatlık sebebiyle oyunun durmasından, 10 oyuncu değişikliği net olarak 5 dakika uzatma demektir... Nokta.