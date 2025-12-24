Portekiz basınında yer alan habere göre Beşiktaş, ara transfer döneminde sağ bek takviyesi için Estrela'da forma giyen 23 yaşındaki oyuncu Sidny Cabral ile ilgileniyor. İşte detaylar...

Ara transfer döneminde kadrosuna sağ bek eklemesi yapmayı planlayan Beşiktaş, takviye için adımlarını sıklaştırdı.

Siyah-beyazlılar, Portekiz kulübü Estrela'dan 23 yaşındaki sağ bek Sidny Cabral'ı kadrosuna katmak istiyor. A Bola'da yer alan haberde, Kartal'ın uzun süredir takip ettiği Cape Verde'li yıldız için harekete geçmeye hazırlandığı ifade edildi.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

23 yaşındaki futbolcunun da transfere sıcak baktığı belirtildi. Estrela ile sözleşmesi Haziran 2028'de bitecek Cabral'ın piyasa değeri 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

PERFORMANSI

Bu sezon Portekiz Ligi'nde 15 maça çıkan genç oyuncu, 5 gol attı, 3 asist yaptı ve hücumda etkili bir görüntü çizdi. Cabral, sol bekte de forma giyebiliyor.