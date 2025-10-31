Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, hücum hattına takviye arayışı sürüyor. Bu doğrultuda Kara Kartal, Fransız isim Armand Lauriente listeye eklendi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de sezona iyi başlayamayan Beşiktaş, devre arası transfer döneminde yapacağı takviyelerle takımı güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlılarda yönetim, ara transferde hücuma takviye yapmayı planlıyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fotomaç'ın haberine göre Armand Lauriente'yi izliyor. Fransız yıldız hem kanatlarda hem de forvette görev alabiliyor.

Armand Lauriente'nin ismi yaz transfer döneminde de gündeme gelmiş, fakat transfer olumlu sonuçlanmamıştı. Sergen Yalçın, Fransız ismin transferine onay verdi.