TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta beklenen veda gerçekleşiyor! Ocak ayında yollar ayrılacak
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için planlamalar başladı. Bu doğrultuda siyah beyazlıların, Norveçli sağ bek Jonas Svensson ile yollarını ayıracağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Yayın Tarihi: 09.10.2025 - 09:25
Beşiktaş'ın Norveçli yıldızı Svensson ile ocak ayında yollar ayrılacak.
Fotomaç'ın haberine göre, Norveçli futbolcu ile yollarını ayırıp yabancı kontenjanında yer açmak isteyen siyah-beyazlılar, talipleri değerlendirecek.
Süper Lig'den çok sayıda takımın markaja aldığı Svensson da formasını kaybettikten sonra ayrılığa sıcak bakmaya başladı.