Trendyol Süper Lig'de 8 haftanın sonunda (1 maçı eksik) 13 puan) toplayabilen Beşiktaş, milli araya 9 puan geride 6. sırada girdi. Sezona istediği gibi başlayamayan siyah-beyazlılarda göreve Sergen Yalçın'ın gelişi de çare olmadı.

Beşiktaş'ın başında 6 lig maçına çıkan Sergen Yalçın söz konusu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde etti. Bu süreçte 11 gol kaydeden Yalçın'ın ekibi kalesinde 5 gol gördü. Yalçın bu karşılaşmalarda 1,67 puan ortalaması yakalayabildi. Takvim'in haberine göre, Yalçın bu performansıyla Ole Gunnar Solskjaer ve bir önceki teknik adam Giovanni van Bronckhorst'un gerisinde kaldı. Solskjaer ilk 6 maçında 4 galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik aldı. Norveçli hoca 2.16 puan ortalaması yakaladı. Giovanni Van Bronckhorst ise 5 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Hollandalı hoca 2.66'lık ortalama tutturdu.