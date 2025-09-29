Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar, rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 3-1 mağlup etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 7'nci haftasında sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayan mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetti. Şansalan'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Caner Özaral yaptı.

Karşılaşmaya Beşiktaş, "Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Jurasek, Ndidi, Orkun Kökçü, Cerny, Rafa Silva, Toure ve Abraham" 11'i ile çıkarken konuk ekip Kocaelispor ise "Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Syrota, Muharrem Cinan, Show, Keita, Rivas, Tayfur Bingöl, Churlinov ve Petkovic" ile sahada yer aldı.

4'üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Toure'nin vuruşunda savunmadan seken topu kontrol eden Abraham pasını Rafa Silva'ya aktardı. Bu oyuncu tek dokunuşu ile topu ağlara gönderdi: 1-0. Siyah-beyazlılar 10'uncu dakikada 2'nci golü buldu. Ndidi'nin kafayla uzun pasında Cerny savuma arkasına hareketlendi. Kocaelispor kalecisi Jovanovic'in eliyle kontrol etmek istediği top Cerny'in önüne düştü. Bu oyuncunun boş kaleye vuruşunda skor farkı 2'ye yükseldi: 2-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

50'nci dakikada Kocaelispor, Tayfur Bingöl ile farkı 1'e indirdi. Penaltı noktasının gerisinden düzgün bir vuruş yapan Tayfur Bingöl meşin yuvarlağı kaleci Mert'in solundan ağlara gönderdi: 2-1. Beşiktaş, 75'inci dakikada gole yaklaştı. Cerny'nin yerden pasında boş alana giden topu geriden gelen Jurasek kale alanına çevirdi. Rafa Silva'nın vuruşunda kaleci Jovanovic mutlak gole engel oldu. 90+3'üncü dakikada Beşiktaş skoru belirleyen golü attı. Soldan kullanılan kornerde Jota Silva'nın ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top savunmadan sekerek uzak direğin içine çarpıp çizgiyi geçti: 3-1.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

JOTA SILVA VE VACLAV CERNY İLK GOLLERİNİ ATTILAR

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Jota Silva ve Vaclav Cerny, siyah-beyazlı formayla ilk gollerini attılar. Maça ilk 11'de başlayan Cerny, takımının ikinci golünü atarken, 55'inci dakikada oyuna dahil olan Jota Silva ise takımının 3'üncü golünü kaydetti.

SVENSSON KADRODA YOK

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Jonas Svensson, ağrıları nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi. .