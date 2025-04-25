Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında TÜPRAŞ Stadı'nda Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.
BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Hatayspor maçı saat 20.00'de başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Emrecan, Amir, Gedson, Rafa, Rashica, Mustafa, Immobile
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kamil, Kilama, Calvo, Cengiz, Massanga, Görkem, Abdülkadir, Boutobba, Joelson, Strandberg
5 FUTBOLCU SINIRDA
Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, Hatayspor maçında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Bu isimler Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy.