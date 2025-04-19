Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 32. haftasında Beşiktaş, Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar bu mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 32. haftasında Beşiktaş, Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Siyah-beyazlılar bu mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ:

Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Doğan, Tijanic, Emersonn, Romulo

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Mustafa

GÖZTEPE - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe - Beşiktaş maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.