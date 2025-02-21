Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 25. haftasında İkas Eyüpspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. İkas Eyüpspor'un ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 25. haftasında İkas Eyüpspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor.

Siyah-beyazlılar, Solskjaer yönetiminde bu zorlu maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

İkas Eyüpspor-Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İKAS EYÜPSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ:

İkas Eyüpspor: Berke, Vezo, Claro, Robin Yalçın, Caner Erkin, Melih, Emre Mor, Yalçın, Tayfur Bingöl, Ampem, Thiam

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile

İKAS EYÜPSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İkas Eyüpspor-Beşiktaş maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

MAÇIN HAKEMİ MUHAMMET ALİ METOĞLU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Eyüpspor-Beşiktaş maçının hakemi Muhammet Ali Metoğlu oldu. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Kısalı ve Samet Çiçek yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Fatih Tokail üstleniyor.

VAR HAKEMİ DANİMARKA'DAN

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Eyüpspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi Danimarkalı Jakob Kehlet oldu. AVAR'da ise Ömer Faruk Turtay görev yapıyor.