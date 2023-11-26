Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Beşiktaş sahasında Club Brugge'ü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Beşiktaş, H Gurubu 5. hafta müsabakasında Club Brugge'ü konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Club Brugge maçı 30 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.