Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanan BB Erzurumspor maçında gösterdiği 1 gol ve 1 asistlik performansla yıldızlaşan Rachid Ghezzal, bu sezonki 14. asistini yaparak 2016/17'de 13 asist yapan Ricardo Quaresma'yı geride bıraktı.

Erzurum'daki 6 gollü düellonun yıldızı Rachid Ghezzal'dı. Beşiktaş'ın yıldızı, attırdığı ve attığı golle geceye damga vurdu. Özellikle 66'da attığı gol Süper Lig'de bu sezon atılan en güzel gollerden biriydi. Sağ kanattan 3 rakibini geçen siyah-beyazlı oyuncu, ceza sahası dışından sol ayağıyla müthiş vurdu. Füze gibi doksana giden topu çıkarmaya Erzurumspor kalecisi Szumski'nin çabası yetmedi. Üst üste 2. golünü atan Ghezzal ligde 3 gole ulaştı.



'QUARESMA BİR EFSANE'

Ghezzal ayrıca, Erzurum karşısında 14. asistini yaparak Quaresma'yı geride bıraktı. Quaresma, 2016/17 sezonunda 13 asist gerçekleştirmişti. Oğuzhan'ın golünün pasını veren Cezayirli yıldız, siyah-beyazlı takımın son 10 yılda en çok asist yapan oyuncusu unvanını aldı. Ghezzal, aralık ayında, "Q7, Beşiktaş'ta bir efsane. Beşiktaş'ta efsane olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Benim de hedeflerim var ve bunlara odaklandım" demişti.

Rachid Ghezzal'ın bu sezon Süper Lig'de attığı üç gol de ceza sahası dışından gelirken, Beşiktaş formasıyla daha yüksek bir sayıya ulaşan son isim 2016/17'de Talisca'ydı (8)

Ghezzal maçın ardından şöyle konuştu: Bugün zor bir maç oldu. Zemin sıkıntılıydı. Galibiyetin ne kadar önemli olduğunu biliyorduk. Önemli olan 3 puandı. Şu an hepimiz Cenk için üzgünüz. Bir an önce sahalara dönmesini istiyoruz. Şampiyonluk için savaşıyoruz ve sonuna kadar da savaşacağız. Her şey bizim elimizde.

