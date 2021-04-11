Ghezzal'in golünden önce elle oynama var mı? Erman Toroğlu yorumladı

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanan BB Erzurumspor-Beşiktaş maçının tartışmalı pozisyonlarını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, Rachid Ghezzal'in golünden önce Cenk Tosun'un elle oynadığı öne sürülen pozisyonla ilgili "Görüntülere göre Ghezzal'in golünden önce Cenk eliyle oynamıyor." yorumunu yaptı.

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