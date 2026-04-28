EuroLeague play-off heyecanı başladı! Normal sezonu üst sıralarda tamamlayan Fenerbahçe Beko, Final Four yolunda kritik virajda. Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Litvanya'nın köklü ekibi Zalgiris Kaunas ile kozlarını paylaşıyor. Seride ilk iki maçın ev sahipliğini elinde bulunduran Fenerbahçe, avantajını sonuna kadar kullanmayı planlıyor. Üç galibiyet alan takım Final Four biletini kapacak. Başantrenör Sarunas Jasikevicius'un eski takımına karşı özel motivasyonla sahaya çıktığı maçta, sarı-lacivertliler tribün desteği ile seride öne geçmeyi amaçlıyor.. Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonunda Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolculuğu bu akşam başlıyor. İşte maçın tüm detayları!

Fenerbahçe Beko, Avrupa basketbolunun zirvesine giden yolda play-off perdesini taraftarı önünde açtı. Normal sezonun ardından Zalgiris Kaunas ile eşleşen temsilcimiz, serinin ilk müsabakası için parkeye çıktı. Ligin son şampiyonu unvanıyla sahada yer alan sarı-lacivertliler, son haftalardaki performansını play-off sertliğiyle birleştirerek Kaunas deplasmanı öncesi seride geçmek niyetinde. Carlos Peruga (İspanya), Borys Ryzhyk (Ukrayna) ve Thomas Bissuel (Fransa) hakem üçlüsü kritik randevuyu yönetecek. İşte Fenerbahçe Beko-Zalgiris Kaunas maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

ÇEYREK SKORLARI



İLK ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 22-20 Zalgiris Kaunas

2. ÇEYREK: Fenerbahçe Beko 47-29 Zalgiris Kaunas (Haberimiz güncellenmektedir)

FENERBAHÇE BEKO-ZALGIRIS KAUNAS MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague Play-off final serisi 1. maçı, 28 Nisan Salı günü oynanıyor.

FENERBAHÇE BEKO-ZALGIRIS KAUNAS MAÇI SAAT KAÇTA?

Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadelenin saat 20.45'te başladı.

FENERBAHÇE BEKO-ZALGIRIS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin Final Four yolundaki bu hayati sınavı, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

FENERBAHÇE BEKO'DA SON DURUM

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de normal sezonu 38 maçta aldığı 24 galibiyetle dördüncü sırada tamamladı. Son EuroLeague maçında LDLC Asvel'e konuk olan temsilcimiz, sahadan 81-76'lık skorla galip ayrıldı. Fenerbahçe Beko'da Talen Horton-Tucker 21, Tarık Biberovic 17 ve Brandon Boston Jr 10 sayı ile oynadı.

EuroLeague'de Play-off dönemi öncesi Fenerbahçe Beko oyuncuları önemli başarılar elde etti. Nicolo Melli, normal sezonda ürettiği 6.7 sayı, 5.7 ribaund, 1.7 asist, 0.8 top çalma, 0.5 blok ve 9.8 verimlilik puanı ortalamalarıyla en iyi ikinci savunma oyuncusu ünvanını kazanırken, takıma 14.1 sayı, 3.1 ribaund, 5.5 asist, 0.6 top çalma, 0.4 blok ve 16.4 verimlilik puanı ortalamalarıyla katkı sağlayan Wade Baldwin IV ile Avrupa'daki ilk sezonunda 15.9 sayı, 3.7 ribaund, 2.0 asist, 0.8 top çalma, 0.5 blok ve 14.7 verimlilik ortalamalarıyla önemli bir istatistik yakalayan Talen Horton-Tucker sezonun en iyi ikinci beşinde kendilerine yer buldular.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise oynadığı 28 maçta 24 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, liderliğini sürdürüyor. Son lig maçında Glint Manisa Basket'e konuk olan ekip, rakibini 82-78'lik skorla geçti. Beş oyuncunun çift haneli skor ürettiği oyunculardan Devon Hall 18, Nicolo Melli 14, Tarık Biberovic 13, Khem Birch 11 ve Talen Horton-Tucker 10 sayı üretti.

ZALGIRIS KAUNAS'TA SON DURUM

EuroLeague'de 38 maçta aldığı 23 galibiyetle normal sezonu beşinci sırada tamamlayan Zalgiris Kaunas, Fenerbahçe Beko'nun Play-off'taki rakibi oldu. Son olarak Paris Basketball'ı evinde konuk eden rakip, sahadan 85-79'luk skorla galip ayrıldı. Zalgiris'te Sylvain Francisco ve Maodo Lo 21, Moses Wright ise 16 sayı ile oynadı.

Litvanya LKL Ligi'nde ise 28 maçta 27 galibiyetle liderliğini sürdüren Zalgiris Kaunas, son maçında Siauliai'yi 91-78'lik skorla geçti. Zalgiris'te Sylvain Francisco ve Dustin Sleva 19'ar sayı ile çift haneli skor üretti.

Antrenör Tomas Masiulis tarafından çalıştırılan Zalgiris Kaunas'ın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor.