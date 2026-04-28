JL Bourg-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | Eurocup final

BKT Avrupa Kupası final serisinde kritik viraj! Fransa deplasmanında Cosea JL Bourg ile karşılaşacak Beşiktaş GAİN, seride 1-0 geriye düştükten sonra şampiyonluk hayallerini sürdürmek için galibiyeti zorunlu kılıyor. İstanbul'daki ilk maçta 72-60'lık yenilgiyle seriyi dezavantajlı başlatan siyah-beyazlılar, Ekinox Salonu'nda kazanarak final serisini İstanbul'a taşımak istiyor. İki galibiyet alan takımın kupayı kaldıracağı dev mücadelede Beşiktaş için hata payı kalmadı. Peki JL Bourg-Beşiktaş GAİN maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte kritik finaldeki tüm detaylar ve maç öncesi son gelişmeler.

Beşiktaş GAİN, Avrupa'nın en prestijli kupalarından biri olan EuroCup'ta şampiyonluk yolundaki en kritik sınavına çıkıyor. Serinin ilk ayağında sahasında aldığı 12 sayılık mağlubiyetin ardından Fransa'ya 'mutlak galibiyet' parolasıyla giden siyah-beyazlılar, seriyi dengelemek istiyor. Cosea JL Bourg ile Avrupa arenasında 7. kez kozlarını paylaşacak olan temsilcimiz, geride kalan 6 maçtaki 3-3'lük eşitliği de lehine bozmayı amaçlıyor. Beşiktaş'ın parkeden zaferle ayrılması halinde, kupa heyecanı 1 Mayıs Cuma günü İstanbul'a taşınacak ve şampiyon taraftarının önünde belirlenecek. Ancak Fransız ekibinin kazanması durumunda kupa Fransa'da kalacak. İşte JL Bourg-Beşiktaş GAİN maçının detayları!

JL BOURG-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN?

EuroCup final serisi 2. maçı, 28 Nisan Salı günü oynanacak.

JL BOURG-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Fransa'daki Ekinox Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadelenin başlama saati TSİ 20.30 olarak açıklandı.

JL BOURG-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Temsilcimizin kupa yolundaki bu hayati müsabakası, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak seyircisiyle buluşacak.

JL BOURG-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI CANLI | TRT SPOR İZLE

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 7. RANDEVU

Beşiktaş ile Cosea JL Bourg, Avrupa Kupası'nda 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekibin geride kalan 6 maçta 3'er galibiyeti bulunuyor.

BEŞİKTAŞ KAZANIRSA KUPA İSTANBUL'DA SAHİBİNİ BULACAK

Siyah-beyazlı takımın yarın Cosea JL Bourg'u mağlup etmesi durumunda final serisi İstanbul'a taşınacak.

BKT Avrupa Kupası'nda şampiyonu belirleyecek final serisinin 3. ve son maçı 1 Mayıs Cuma günü Beşiktaş'ın sahasında oynanacak.

Cosea JL Bourg ikinci maçı da kazandığı takdirde şampiyonluğa ulaşacak.