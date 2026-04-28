Beşiktaş GAİN, Avrupa'nın en prestijli kupalarından biri olan EuroCup'ta şampiyonluk yolundaki en kritik sınavına çıkıyor. Serinin ilk ayağında sahasında aldığı 12 sayılık mağlubiyetin ardından Fransa'ya 'mutlak galibiyet' parolasıyla giden siyah-beyazlılar, seriyi dengelemek istiyor. Cosea JL Bourg ile Avrupa arenasında 7. kez kozlarını paylaşacak olan temsilcimiz, geride kalan 6 maçtaki 3-3'lük eşitliği de lehine bozmayı amaçlıyor. Beşiktaş'ın parkeden zaferle ayrılması halinde, kupa heyecanı 1 Mayıs Cuma günü İstanbul'a taşınacak ve şampiyon taraftarının önünde belirlenecek. Ancak Fransız ekibinin kazanması durumunda kupa Fransa'da kalacak. İşte JL Bourg-Beşiktaş GAİN maçının detayları!
JL BOURG-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI NE ZAMAN?
EuroCup final serisi 2. maçı, 28 Nisan Salı günü oynanacak.
JL BOURG-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI SAAT KAÇTA?
Fransa'daki Ekinox Salonu'nun ev sahipliği yapacağı mücadelenin başlama saati TSİ 20.30 olarak açıklandı.
JL BOURG-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI HANGİ KANALDA?
Temsilcimizin kupa yolundaki bu hayati müsabakası, TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak seyircisiyle buluşacak.
JL BOURG-BEŞİKTAŞ GAİN MAÇI CANLI | TRT SPOR İZLE
Bugün #BeşiktaşınMaçıVar— Beşiktaş GAİN (@BJK_Basketbol) April 28, 2026
🏆 BKT EuroCup
⚔️ Final Serisi İkinci Maçı
🆚 JL Bourg
⏰ 20.30
📍 Ekinox Arena
📺 TRT Spor pic.twitter.com/sreK8XXPYX
İKİ TAKIM ARASINDAKİ 7. RANDEVU
Beşiktaş ile Cosea JL Bourg, Avrupa Kupası'nda 7. kez karşı karşıya gelecek.
İki ekibin geride kalan 6 maçta 3'er galibiyeti bulunuyor.
BEŞİKTAŞ KAZANIRSA KUPA İSTANBUL'DA SAHİBİNİ BULACAK
Siyah-beyazlı takımın yarın Cosea JL Bourg'u mağlup etmesi durumunda final serisi İstanbul'a taşınacak.
BKT Avrupa Kupası'nda şampiyonu belirleyecek final serisinin 3. ve son maçı 1 Mayıs Cuma günü Beşiktaş'ın sahasında oynanacak.
Cosea JL Bourg ikinci maçı da kazandığı takdirde şampiyonluğa ulaşacak.