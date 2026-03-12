Bayern Münih-Anadolu Efes maçı izle: Ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

EuroLeague'in 31. haftasında Anadolu Efes, Bayern Münih deplasmanında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Sezonun geri kalanında her maçın hayati önem taşıdığı lacivert-beyazlılar, 9 galibiyet 21 mağlubiyetle 19. sırada bulunuyor ve üst sıralara tırmanmak için galibiyete ihtiyaç duyuyor. Bayern Münih ise Almanya'da oynanacak zorlu mücadele öncesi 13 galibiyet 17 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor. Peki, Bayern Münih-Anadolu Efes maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda?

BAYERN MUNIH-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 31. haftasında oynanacak Bayern Münih-Anadolu Efes maçı 12 Mart 2026 Perşembe günü saat 22.30'da başlayacak.

BAYERN MUNIH-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

SAP Garden'da oynanacak Bayern Münih-Anadolu Efes maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAYERN MUNIH İLE ANADOLU EFES ARASINDA 6. RANDEVU

EuroLeague'in 31. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Bayern Münih ile Anadolu Efes 6. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 4 karşılaşmayı Anadolu Efes kazanırken, 1 mücadeleyi ise Bayern Münih üstün tamamladı.